Suudi prens: Vahhabilik batının isteği üzerine komünizme karşı yaygınlaştırıldı

Fars Haber Ajansı, Suudi Veliaht Prensi Salman'ın 'Vahhabilik batının isteği üzerine komünizme karşı yaygınlaştırıldı' dediğini iddia etti.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın "Batının isteği üzerine soğuk savaş döneminde komünizme karşı vahhabiliği yaygınlaştırdık" dediği iddia edildi.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Salman'ın bu itirafını, çeşitli ülkelerin üst düzey yetkilileri tarafından "Vahhabi tarikatının Suud hanedanı tarafından yaygınlaştırılmasından kaygı duyduklarını" dile getirdikleri bir süreçte yaptığı ifade edildi.

Haberde, "Bin Salman, asıl Batılı devletlerin soğuk savaş döneminde komünizmin yayılmasını önlemek için Arabistan’dan vahhabi tarikatını yaygınlaştırmalarını istediklerini, bu tarikatın Riyad yönetimi tarafından değil, Suud vakıflarca finanse edildiğini kaydetti" ifadeleri yer aldı.