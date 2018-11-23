Suudi prens, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez yurtdışına çıktı

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsoloslukta öldürülmesinin ardından ilk yurtdışı gezisine çıktı.
Suudi prens Arap ülkeleri turuna Birleşik Arap Emirlikleri’yle başladı. Muhammed bin Selman'ı Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid karşıladı.
Zayid, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Devlet konuğumuz, kardeş Muhammed bin Selman’ı karşılamaktan memnunuz. İki ülke arasındaki derin ilişkilerden gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Veliaht prensin gezi kapsamında Mısır, Bahreyn ve Tunus’u da ziyaret etmesi bekleniyor.
Muhammed Bin Selman’ın ay sonunda da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılacak G20 zirvesine katılması bekleniyor. Zirveye ABD, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin liderleri de katılacak.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada CIA’in Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği sonucuna ulaştığı haberlerini yalanlamıştı.