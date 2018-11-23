Suudi prens, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez yurtdışına çıktı

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurtdışı gezisini Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptı. Suudi Veliaht Prensinin Mısır, Bahreyn ve Tunus'u da ziyaret etmesi bekleniyor.

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