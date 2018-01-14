'Suudi prens El Velid bin Talal pazarlığı bitmeyince hapse gönderildi'

Bir üst düzey Suudi yetkili, Prens El Velid Bin Talal'in 2 ayı aşkın süredir devam eden tutukluluktan kurtulmak için yaptığı pazarlığın devam ettiğini söyledi.

Dünyanın en zengin 100 kişisinden birisi olan Suudi prens El Velid Bin Talal'in tutukluluktan kurtulmak için yetkililerle pazarlık yapmaya devam ettiği bildirildi.

Uzun bir süre Riyad'da Ritz Carlton otelinde tutulan Prens El Velid Bin Talal'in, yeniden Riyad'daki El Hair cezaevine gönderildiği öne sürülüyor.

Reuters'a konuşan bir üst düzey Suudi yetkili, Prens El Velid Bin Talal'in 2 ayı aşkın süredir devam eden tutsaklığından kurtulmak için yaptığı pazarlığın devam ettiğini söyledi.

Yetkili, “Belli bir rakam söyledi ancak bu kendisinden beklenenden az” dedi.

Bir başka kaynak da, Prens El Velid Bin Talal'in ''Suudi hükümetine bir miktar bağış'' yapmayı teklif ettiğini, ancak herhangi bir suçu kabul etmeyeceğini ifade ettiğini bildirdi. Kaynak, bu teklifin kabul görmediğini söyledi.

El Arabi El Cedid'in haberine göre, uzun bir süre Riyad'da Ritz Carlton otelinde tutulan Prens El Velid Bin Talal, Al Hair hapishanesine gönderildi.