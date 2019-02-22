Suudi prens Çin turunda: Aramco 10 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan ve Hindistan ziyaretinin ardından iki gün sürecek Çin ziyaretine dün başladı. Ziyaret sırasında Suudi devlet petrol şirketi Aramco, Çinli savunma şirketi Norinco ile 10 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Asya turu Pakistan ve Hindistan’ın ardından dün gittiği Çin ile devam ediyor. Suudi veliaht prensi bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

Muhammed bin Selman’ın heyetinde bulunan Suudi devlet petrol şirketi Aramco’nun üst düzey yetkilileri, Çinli savunma şirketi Norinco ile ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Panjin kentinde bir petrol rafinerisi ve petrokimya kompleksi kurulması için 10 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Aramco’dan yapılan açıklamada anlaşma uyarınca projeyi iki şirketin ortak kuracağı Huajin Aramco Petrokimya adlı bir şirketle yürüteceği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Aramco ayrıca Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir rafineri ve petrokimya kompleksi inşa eden Zhejiang Petrochemical’ın da yüzde 9 hissesini satın alma konusunda anlaşmaya vardı.

SPA: 28 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

SPA'nın haberine göre Prens Muhammed bin Selman'ın Pekin ziyareti sırasında Suudi Arabistan ile Çin arasında toplam değeri ise 28 milyar dolar olan 35 ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan, üç yıldır Çin’in en büyük petrol ithalatçısı olma özelliğini Rusya’ya kaptırmıştı. Aramco’nun Çin’deki özel şirketlere petrol satışını artırmak için anlaşmalar yapma arayışında olduğu biliniyor.

İRAN'LA İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Öte yandan Suudi prensin ülkeye ziyareti öncesinde hafta içinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif başkanlığında bir heyet de Çin’i ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önceki gün İran heyetinde yer alan Meclis Başkanı Ali Laricani’ye iki ülkenin dostluğunun uzun süreli tecrübeye bağlı karşılıklı güvene dayandığını belirterek “Uluslararası ve bölgesel durum nasıl değişirse değişsin, Çin’in İran’la kapsamlı strajejik ortaklık geliştirme kararlılığı değişmeyecektir” dedi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times’da bugün yayımlanan bir yazıda ise Çin’in Ortadoğu’da "oyun kurma arayışı"nda olmadığı belirtilerek bölgedeki tüm ülkelerle işbirliği yapabileceği ifadesine yer verildi.