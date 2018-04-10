Suudi petrol şirketi Aramco ile Fransız şirketler arasında 10 milyar dolarlık anlaşma

Suudi petrol şirketi Aramco, Fransız şirketlerle 10 milyar dolarlık 8 anlaşma gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco ile Fransız şirketler arasında toplamda 10 milyar dolar değerinde 8 farklı anlaşma gerçekleştirildi.

Reuters'in haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gezisi sırasında yapılan anlaşmalar, Suudi Arabistan'da Fransız petrol şirketi Total ile birlikte inşa edilecek ortak rafinerileri de kapsıyor.

Total, anlaşmaya ilişkin açıklama yapmazken, bugün Suudi-Fransız ekonomik forumu gerçekleştirilerek anlaşmalar için resmi imza töreni yapılacağı aktarılıyor.

Fransa ve Suudi Arabistan'ın petrolün yanı sıra "turizm ve kültür" alanında da işbirliği anlaşmaları yapacağı kaydediliyor.