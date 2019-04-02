Suudi petrol devi Aramco dünyanın en kârlı şirketi oldu

Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Aramco geçen yıl elde ettiği 111,1 milyar dolarlık net gelirle dünyanın en kârlı şirketi oldu.

Dünyanın en çok kâr elde eden şirketi 2018 yılındaki 111,1 milyar dolarlık net geliriyle Suudi Arabistan devletine ait petrol devi Aramco oldu.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başında olduğu şirketin dün açıkladığı verilere göre Aramco 2018 yılında 111,1 milyar dolar net gelir elde etti.

New York Times’ın haberine göre bu rakam Suudi petrol devini muhtemelen şimdiye dek en çok kâr elde eden şirket konumuna yerleştiriyor.

Aramco’yu 2018’de 59,5 milyar dolarlık net geliriyle Apple ve 35,5 milyar dolarlık net geliriyle Samsung izliyor. Aramco’yu petrol şirketleri arasında ise geçen yılki 23,9 milyar dolarlık net geliriyle Hollanda merkezli petrokimya şirketi Royal Dutch Shell ve 20,8 milyar dolar net geliriyle ABD petrol şirketi Exxon Mobil takip ediyor.

Bloomberg'in aktardığına göre de Aramco'nun net kârı, Apple, Google ve Exxon Mobil'in toplamda elde ettikleri kâr rakamını aşıyor.

Öte yandan Suudi Aramco’nun dünyanın en büyük petrol yan ürünleri üreten ve işleyen şirketlerinden biri olan Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu'nun (SABIC) yüzde 70 hissesini satın almak için, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 259.125 milyar riyal değerinde (69,1 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ülke ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltarak “ekonominin çeşitlendirilmesi”ni vaat ettiği biliniyor. Suudi Aramco’nun bu kârının Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından “zor günler" geçiren Muhammed bin Selman’a ekonomi vizyonunda yeterli kaynağı sağlayacağı yorumları yapılıyor.

Suudi Aramco, petrol fiyatlarının düşük olduğu 2016 yılında yalnızca 13,3 milyar dolarlık net gelir açıklamıştı.

