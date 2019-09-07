Suudi mahkemesi vinç faciasında şirkete yönelik suçlamaları düşürdü: Sorumlu şiddetli rüzgar

Suudi Arabistan'da mahkeme, dört yıl önce Kabe'de 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği vinç faciasına ilişkin inşaat şirketi Binladin'e yöneltilen tüm suçlamaları düşürdü. Mahkeme, şirketin gereken tüm önlemleri aldığına, sorumlunun şiddetli rüzgar olduğuna hükmetti.

Suudi Arabistan'da mahkeme, dört yıl önce Kabe'de 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği vinç faciasına ilişkin inşaat şirketi Binladin'e yöneltilen tüm suçlamaları düşürdü.

PressTV'de yer alan habere göre, mahkemede vincin doğru ve güvenli şekilde yerleştirildiği ve sanıklardan hiçbirinin ihmalkarlıkta bulunmadığı kaydedildi.

Mahkeme, gereken tüm önlemlerin alındığı ve faciadan şiddetli rüzgarın sorumlu olduğu hükmüne vardı.

11 Eylül 2015'te yaşanan faciada 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.