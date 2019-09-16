Suudi kuklası Yemen hükümeti: BAE amacından saptı

Yemen’de BAE ve Suudi Arabistan’ın işgali sürerken, Suudi destekli işgal hükümeti, ‘BAE'nin koalisyondaki rolüne son verilsin' çağrısında bulundu.

2015’ten beri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işgali altında olan Yemen için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kurulu kukla hükümetten gelen açıklamada 'BAE hedeflerinden sapmıştır’ denilerek BAE’nin çekilmesi talep edildi.

Suudi destekli hükümetin İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani ile Meclis Başkan Yardımcısı Abdulaziz Cabbari tarafından ortak yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin 'hedeflerden saptığı' gerekçesiyle koalisyon içindeki rolüne son verilmesi istendi.

İŞGALCİLER ANLAŞAMIYOR

Husilerin başkent Sana’yı ele geçirmesinin ardından Riyad’a kaçan Suudi destekli hükümet, "BAE, koalisyonun 'Husi darbesine son verilmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin liderliğinde devlet kurumlarının geri alınması' hedeflerinden sapmıştır" açıklamasında bulunurken, BAE, aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareket ile Yemen'i parçalama projelerini üstlenip desteklemekle suçlandı.

2014 Eylül’ünde Husiler’in iktidarı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan ve BAE liderliğindeki bir koalisyon Yemen’i işgal etmeye başlamıştı. Suudi Arabistan’da kurulan kukla hükümetin başında devrik ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi bulunuyor.

Yemen’in kukla hükümeti ‘Güney Geçiş Konseyi’ geçtiğimiz günlerde Güney Yemen’in başkenti Aden’i ele geçirmişti. BAE ve Suudi Arabistan arasındaki paylaşım çatışması, iki ülkenin desteklediği güçler arasında fiili çatışma olarak kendini ortaya çıkartıyor.

Yemen'de Suudi ve BAE işgali, Yemen'de günümüzün en büyük kolera salgınına ve son yüz yılın en büyük kıtlığına neden oldu.