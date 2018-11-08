Suudi Kralı'ndan Veliaht Prens için destek turu

Suudi Kralı Selman, yanına Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı alarak Suudi Arabistan'da gezi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman, ülke içerisinde gezi düzenledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gezi sırasında Kral Selman'a eşlik etti.

Kraliyet ailesi içerisinde Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Muhammed bin Selman'a tepki duyulduğu söylenirken, gezi Kral Selman'ın Veliaht Prens'e desteğini göstermesi olarak yorumlandı.

KRAL SELMAN DESTEK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPMIŞTI

82 yaşındaki Suudi Kral, günlük işlerden çekilmesine karşın Kaşıkçı olayında Muhammed bin Selman'a destek olmak için ülke liderleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirmişti.

Suudi medyası, Kral Selman'ın ziyaretleri sırasında 1,12 milyar dolarlık projeler planlandığını aktardı.

'ÇOK FAZLA GERİLİM VE KORKU VAR'

Londra merkezli Suudi yazar Medevi er-Raşid, "Çok fazla gerilim ve korku var" diyerek Kaşıkçı olayının ardından Krallığın karmaşa içerisinde olduğuna işaret etti.

İngiltere'de yaşayan Suudi yazar, Kral Selman'ın gerçekleştirdiği geziyle birlikte "hala yerinde olduğunu ve en yüksek otoriteye sahip olduğunu gösterdiğini" söyledi.

KRAL'IN KARDEŞİ ÜLKEYE DÖNMÜŞTÜ

Kaşıkçı olayının ardından Kral'ın kardeşi ülkeye geri dönmüş, ABD ve İngiltere'den garanti alarak Muhammed bin Selman'a karşı harekete geçeceği belirtilmişti.

Buna karşılık hapiste tutulan kimi kraliyet üyeleri serbest bırakılmış, bu kişiler Muhammed bin Selman'a destek açıklamıştı.