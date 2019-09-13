Suudi kralın kızına hapis cezası

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa bint Selman, Paris'teki lüks dairesinde bir tesisatçının alıkonulması ve dövülmesi ile suçlanarak gıyabında 10 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa bint Selman, Paris'teki lüks dairesinde bir tesisatçının alıkonulması ve dövülmesi ile suçlanarak gıyabında 10 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı. 43 yaşındaki prenses, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi. TESİSATÇI DÖVMEK İÇİN KORUMASINA İZİN BBC Türkçe’nin haberine göre prenses, dairesinde fotoğraf çektiği iddiasıyla tesisatçıyı dövmesi için korumasına emir vermekle suçlanıyor. Ashraf Eid adlı tesisatçı, ellerinin bağlanıp prensesin ayaklarını öpmeye zorlandığını söyledi. Fransa'da bugün görülen davada Prenses Hassa, alıkoyma ve şiddete iştirak etmekten suçlu bulundu.