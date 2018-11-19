Suudi Kralı: Veliaht Prens 'insan kaynakları ve gençlerle' ilgilenecek

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası kamuya açık ilk konuşmasında cinayete doğrudan değinmedi ama Suudi yargısını ve savcılığını kutladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ekonomik reform programını öven kral, prense "insan kaynaklarını geliştirme ve genç kuşaklara odaklanma" görevi verdiğini söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından kamuoyu önünde yaptığı ilk konuşmada, cinayetle ilgili doğrudan bir açıklamada bulunmadı. Ancak Kral Selman Suudi yargısını ve savcılığını “adalet yolundaki görevlerini yerine getirdiği” için alkışladığını söyledi.

Oğlu veliaht prens Muhammed bin Selman’ın 2030 Vizyonu kapsamındaki ekonomi reformlarını öven Kral Selman, veliaht prensin Suudi gençliğine "yeni bir Suudi Arabistan sözü verdiğini" belirtti. Kral Selman, Muhammed bin Selman’ın “insan kaynaklarını geliştirme ve kraliyetin genç kuşaklarına odaklanması” konusunda görevlendirildiğini belirtti.

'SUUDİ KRALİYETİ'NİN ÖNCELİĞİ FİLİSTİN MESELESİ'

Kral Selman BM’nin Yemen’deki savaşı durdurma çabalarını desteklediklerini belirttiği konuşmasında, kraliyetin önceliğinin Filistin meselesi olduğunu kaydetti. Suudi Kralı, Riyad’ın Suriye’de siyasi çözümden yana olduğunu belirttiği konuşmasında petrol piyasalarında istikrar konusunda kraliyetin rolünün önemli olduğunu söyledi.

