Suudi Kralı Selman, Filistin’e desteğini yineledi

Oğlu veliaht prens Selman’ın İsrail’in kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğu yönündeki sözlerinin ardından açıklama yapan Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, ülkesinin Filistin devletine desteğini yineledi.

Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Suudi Arabistan’ın Filistin Devleti’ne desteğini yineledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Kral Selman’a desteği için teşekkür etti.

Geçen hafta İsrail güvenlik güçlerince 17 Filistinlinin öldürülmesinin ardından Pazartesi akşamı ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Suudi Kralı, barış sürecinin ilerletilmesi gerektiğini de vurguladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre, Kral Selman “Filistin meselesiyle ve Filistin halkının Kudüs’ün başkenti olduğu bağımsız bir devlet hakkının meşruiyetiyle ilgili pozisyonundaki kararlılığını” yeniden teyit etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Kral Selman’a desteği için teşekkür etti.

Filistin WAFA haber ajansınca yayımlanan açıklamada “Başkan Abbas [Kral Selman’ın] Filistin halkını, Filistin davasını ve Kudüs ile kutsal merkezlerle ilgili davasını destekleyen pozisyonu için minnettarlığını ve müteşekkirliğini ifade etti” denildi.

Abbas, Filistin’in Doğu Kudüs’ün başkent olduğu kendi bağımsız devletini kurma hakkını desteklemeye devam ettiği için Suudi Arabistan’a minnettarlığını dile getirdi.

Kral Selman’ın oğlu Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ABD gezisinde The Atlantic'in genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg'e röportaj vermiş, bu röportajda İsrail'in kendi topraklarına sahip olma hakkı bulunduğunu söylemişti. Veliaht prens bunu söyleyen ilk üst düzey Suudi yetkili olmuştu.

Suudi Arabistan'ın fiili lideri olarak kabul edilen Prens Selman, "Ben hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğuna inanıyorum. Ama herkes için istikrarı güvence altına alacak ve ilişkileri normalleştirecek bir barış anlaşmasına sahip olma zorunluluğumuz var" demişti.