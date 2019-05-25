Suudi koalisyonunun Yemen'deki saldırısında 13 sivil yaşamını yitirdi

Yemen Yüksek Devrim Konseyi'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Taiz'in Maviye ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Cumartesi, 25 Mayıs 2019 08:20

Husiler, Yemen'in Taiz ilinde koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivil yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yemen Yüksek Devrim Konseyi'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Maviye ilçesindeki bir petrol istasyonuna düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Mansur Hadi hükümetine destek vermek üzere Yemen'i işgal ediyor.