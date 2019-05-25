Suudi koalisyonunun Yemen'deki saldırısında 13 sivil yaşamını yitirdi

Yemen Yüksek Devrim Konseyi'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Taiz'in Maviye ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Husiler, Yemen'in Taiz ilinde koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivil yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yemen Yüksek Devrim Konseyi'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Maviye ilçesindeki bir petrol istasyonuna düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Mansur Hadi hükümetine destek vermek üzere Yemen'i işgal ediyor.