'Suudi koalisyonunun Hudeyde saldırısını yeniden başlatması olası değil'

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen'in Hudeyde kentine saldırıyı yeniden başlatmasının gerçekçi olmadığı söyleniyor.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, 2015 Mart ayından beri Yemen'e askeri müdahaleyi sürdürüyor. Ancak koalisyon ülkenin önemli noktalarında askeri başarı sağlayamadı.

Yemen'in insani yardım geçişi için kritik önemdeki Hudeyde kenti hala Husilerin kontrolünde bulunuyor. Limana saldıran Suudi koalisyonu, ülkeye gıda ve ilaç girişini duraklatmış, insani krizin derinleşmesine yol açmıştı. Ancak Husilerin direnişi sonucu liman ele geçirilememişti.

'CİDDİ POLİTİKACILAR HUDEYDE'YE SALDIRIYA İNANMIYOR'

Rusya'nın Yemen Büyükelçisi Vladimir Deduşkin, Hudeyde'ye kapsamlı bir Suudi saldırısının mümkün olmadığını belirtti.

Deduşkin, siyasetçilerin halka verdikleri sözlerle ülkedeki gerçeklik arasında büyük boşluk olduğunu belirterek, "ciddi politikacılar Hudeyde'ye büyük bir saldırıya inanmıyor" dedi.

Rus büyükelçiye göre Husilerin Hudeyde'den çıkartılması ancak kentin tamamen imha edilmesiyle mümkün.

YARDIMIN YÜZDE 80'İ HUDEYDE'DEN GEÇİYOR

Vladimir Deduşkin, kentin insani yardımların yüzde 80'inin geçişinde kullanıldığını hatırlatarak, kente yapılacak yeni saldırının yaratacağı zararı vurguladı.

Husiler Hudeyde'ye saldırının başlamasıyla Yemen'de ve Suudi Arabistan'da çok sayıda Suudi askeri hedefine saldırı gerçekleştirmişti.