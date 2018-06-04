Suudi koalisyonu Yemen limanını ele geçirmek için ABD desteği istiyor

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun, Yemen'in Hudeyde limanını ele geçirmek için ABD yardımı istediği aktarılıyor.

Suudi Arabistan önderliğindeki Yemen karşıtı koalisyon, Husi kontrolündeki Hudeyde limanını ele geçirmek için ABD'den yardım istiyor.

Suudi güçleri bir haftadır limana kapsamlı bir saldırı düzenlemek için hazırlanırken, 400 bin nüfuslu Hudeyde'ye yapılacak saldırının yüksek sivil ölümüne yol açacağı biliniyor.

Hudeyde, insani yardımların Yemen'e dağıtımında büyük rol oynuyor, bu sebeple Hudeyde'ye yapılan saldırılar ülkedeki insani krizin derinleşemsine yol açıyor.

Suudi koalisyonu Hudeyde'yi "Husileri besleyen damar" olarak tanımlarken, limanın ele geçirilememesi sebebiyle ABD desteğine başvurulduğu aktarılıyor.

ABD'nin Suudi güçlerine istihbarat sağlayabileceği, özellikle de insansız hava aracı desteği sunacağı kaydediliyor.

Suudi Arabistan Mart 2015'ten beri Yemen'e saldırılarını sürdürüyor.