Suudi koalisyonu Sana'ya saldırdı: 5 öğrenci hayatını kaybetti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Sana'ya düzenlediği saldırıda 5 öğrenci hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'nın doğusundaki Savan bölgesine düzenlediği saldırıda 5 öğrenci hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Yemen'de Husilere bağlı hükümetteki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri tarafından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, başkentin doğusunda bulunan Savan bölgesinde bir okulun yakınlarındaki noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Suudi Arabistan kaynakları ise koalisyon güçlerinin Husilerin "askeri kamp" olarak kullandığı hedefe operasyon düzenlediğini kaydetti.

ÜLKEDE İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR

Suudi Arabistan ve müttefikleri 2015'in Mart ayından beri Yemen'e saldırılarda bulunuyor. Ülkenin sivil altyapısı Suudi Arabistan tarafından tamamen yok edilmiş durumda.

Ülkenin büyük bölümü temiz su, gıda ve sağlığa erişim sağlayamıyor.