Suudi koalisyonu Hudeyde'yi bombalamaya yeniden başladı

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon Yemen'in Hudeyde kentini bombalamaya yeniden başladı.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, Yemen'in Hudeyde kentini bombalamaya yeniden başladı.

Geçtiğimiz hafta durdurulan saldırıların yeniden başladığı aktarılırken, liman ve el-Hali bölgelerinin özellikle hedef alındığı belirtiliyor.

Saldırılarda yaşanan kayıplara dair henüz bilgi bulunmuyor. Ancak insani yardımların geldiği yer olan Hudeyde'ye yapılan saldırılar ülkenin tamamında gıda ve tıbbi malzeme krizine yol açıyor.

Suudi Arabistan'ın insani altyapısını yok ettiği Yemen'de, kıtlık ve kolera salgını yaşanıyor.