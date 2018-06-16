Suudi koalisyonu, Hudeyde Havalimanı'nı ele geçirdi

Yemen ordusunun desteklediği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona mensup güçlerin, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Havalimanı'nı ele geçirdiği açıklandı.

Yemen ordusunun desteklediği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona mensup güçlerin, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Havalimanı'nı ele geçirdiği belirtildi.

Sputnik'in Reuters'dan aktardığına göre, koalisyon güçlerinin Hudeyde Havalimanı'na girdiği, havalimanına mayın temizleme ekiplerinin de ulaştığı açıklandı.

Suudi Arabistan ve müttefiklerinin kuşatması altındaki Yemen, tıbbi malzeme ve gıda yardımının da engellenmesi nedeniyle üç yıldır açlık ve hastalıklarla boğuşuyor. Hudeyde Limanı insani yardımların ulaştırılması açısından kritik önem taşıyor. Suudi Arabistan'ın eline geçmesinin insani tabloyu daha da ağırlaştırabileceği belirtiliyor.

Yemen'de kriz, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el Hadi'ye bağlı güçlerle Husi hareketi arasında başlamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husiler'e yönelik hava saldırıları düzenliyordu.

2015'ten beri ülkedeki çatışmalarda 10 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği aktarılıyor.