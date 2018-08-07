Suudi-Kanada ilişkisi gerilirken silah anlaşmasının akıbeti ne olacak?

Suudi Arabistan’ın Kanada'yla diplomatik ve ticari ilişkilerini dondurmasının ardından iki ülke arasındaki silah alımı anlaşmasının akıbeti tartışılıyor.

Suudi Arabistan’ın Kanada'yla diplomatik ve ticari ilişkilerini dondurduğunu açıklamasının ardından iki ülke arasındaki silah anlaşmasının akıbeti tartışma konusu oldu.

Suudi Arabistan Pazar günü ülkedeki Kanada büyükelçisini geri göndermiş ve Ottawa Büyükelçisini ülkeye geri çağırmıştı. Suudi Arabistan ayrıca Kanada ile ticari ilişkilerini dondurduğunu da açıklamıştı.

Krallıktan dün yapılan açıklamada da Kanada’da okuyan 16 bin Suudi öğrencinin bursunun iptal edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan’ın kadın hakları savunucularını tutuklamasına Kanadalı yetkililerden eleştiriler gelmiş, Suudi Arabistan ise Kanada’yı içişlerine karışmakla suçlamıştı.

Tutuklanan kadın hakları savunucularından Samar Badawi’nin yine tutuklu bulunan blog yazarı kardeşi Raif Badawi’nin eşi bir Kanada vatandaşı ve Quebec’te yaşıyor.

SİLAH ANLAŞMASI NE OLACAK?

İki ülke arasında giderek bozulan ilişkinin Kanada’nın eski muhafazakar hükümetince imzalanan ve Başbakan Justin Trudeau tarafından sürdürülen silah satışı anlaşmasının geleceğini nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

Kanada’nın eski dışişleri bakanı Stephane Dion, 2014 yılında Suudi Arabistan’a Kanadalı bir silah şirketinin 15 milyar dolarlık hafif zırhlı araç satışını onaylamıştı. Anlaşmanın iptal edilmesi durumunda bunun Kanada’da halihazırda hükümette bulunan liberalleri 2019 seçimlerinde olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

AĞIR HÜCUM VE TANKSAVARLAR

Anlaşma Kanadalı şirket General Dynamics Land Systems Canada’nın (GDLS) Suudi Arabistan’a binin üzerinde silahlı araç tedarikini öngörüyor. Bu araçların kullanımıyla ilgili ayrıntıların kamuoyuna açıklanmadığı anlaşmayla ilgili olarak CBC News bu yılın başında yaptığı bir haberde anlaşmanın “ağır hücum”, “tanksavar” taşıtlarını da kapsadığını bildirmişti.

'KANADA DAHA ÇOK ETKİLENİR'

Global News’un haberine göre Ottawa Üniversitesi’nden Ortadoğu-Kanada ilişkileri uzmanı Thomas Juneau, önümüzdeki saatlerde atılacak adımların iki ülke arasındaki gerilimin geleceğiyle ilgili kritik önem taşıdığını dile getirdi. Suudi Arabistan’ın "öngörülemez ve saldırganca" davrandığını belirten Juneau, Kanada’nın anlaşmayı iptal etmesinin Suudi Arabistan’a büyük etkisi olmayacağını ancak bu durumdan kendisinin daha fazla etkileneceğini savundu.

Anlaşmanın iptalinin bedelinin Suudi Arabistan tarafından karşılanabilir olduğunu belirten Juneau, Kanada içinse bu bedelin daha ağır olacağını ifade etti.

2019 SEÇİMLERİNE ETKİSİ OLABİLİR

Anlaşmanın iptalinin gelecek yılki seçimlerde hükümetteki liberalleri olumsuz etkileyebileceği de ifade ediliyor.

Suudi Arabistan’a silahlı zırhlı araç yapımında 3 bin kişi çalışıyor ve ve bunların 2 bin 200’ü İngiltere’nin başkenti Londra’daki merkezde yer alıyor. Bu görüşe göre, anlaşmanın iptali binlerce kişinin işten çıkarılması anlamına gelecek ve bu da Kanada’nın 2019 seçimlerinde hükümet desteğinin azalmasına neden olacak.

