Suudi kadınlar ilk defa direksiyon başında görüntülendi

Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanmasını yasaklayan kanunun resmi olarak dün kaldırılmasının ardından Suudi Arabistan vatandaşı kadınlar ilk defa yasal olarak direksiyon başına geçebildi. Suudi Arabistan’da yasak kalkmadan önce 1990 yılında protesto için direksiyon başına geçen 47 kadın işlerinden atılmıştı ve ölüm tehditleri yüzünden yaşadıkları yerleri değiştirmek zorunda kalmıştı.
Yasal olarak araba kullanma hakkı kazanan kadınlar başta başkent Riyad olmak üzere, büyük kentlerde zafer turları atarken görüntülendi.