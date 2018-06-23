Suudi kadınlar bu geceden itibaren trafiğe çıkıyor

Yüz milyarlarca dolarlık yatırımları ve ‘reformları’ ile gündeme gelen Suudi Arabistan velihat prensi Muahmmed bin Salman’ın teşvikiyle hazırlanan karar çerçevesinde Suudi kadınlar bu geceden itibaren trafiğe çıkacak.

Geçtiğimiz yıl rakiplerini ekarte ettiği bir darbe ile tahta oturan yeni Suudi Arabistan velihat prensi Muhammed bin Selman, "reformları"na devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kez futbol maçı izleyebilen kadınlar, ilk kez orduya katılma ve istihbarat servislerinde bazı işlerde çalışabilme hakkının ardından bu geceden itibaren otomobil kullanabilecek.

Eylül ayında "modern prens" Muhammed Bin Selman’ın teşviki üzerine Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud’un imzaladığı kararname ile kadınların trafiğe çıkmasının önü açılmıştı. Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek kararname ile simülasyonlar ve teorik eğitimler ile otomobil kullanmayı öğrenen kadınlar trafiğe çıkabilecek.

Otomobil kullanma hakkı da dahil olmak üzere ülkedeki krallık ve erkek baskısına karşı faaliyet yürüten onlarca aktivist bu süreçte gözaltına alınmıştı.

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan, bu kötü imajdan kurtulmak isteyen velihat prens bin Salman ile ilk adımı atmıştı. Batılı müttefiklerini reformlarını desteklemeye davet eden bin Salman, ABD ve Avrupa'ya yaptığı son seyahatlerinde yüz milyarlarca dolarlık yatırım gerçekleştirmişti.