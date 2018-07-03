Suudi imam Cenevre'de konuşturulmadı: Bize nasıl barıştan bahsedebiliyorsun?

Cenevre'de bir camide konuşma yapmaya çalışan Suudi imamın konuşmasına izin verilmedi. Camide bulunanlar Suudi Arabistan'ın yaptıklarına tepki göstererek 'bize nasıl barıştan bahsedebiliyorsun?' diye sordu.

Mescid-i Haram imamı Abdurrahman es-Sudais, Cenevre'de bir camide konuşma yapmaya çalıştı. Ancak Suudi imam, gelen sorular sebebiyle konuşamadı.

İmamın konuşması sırasında camide bulunanlardan biri "Yemen ve Katar'daki kardeşlerimizi ablukaya alıyorken ve açlıktan öldürüyorken bize nasıl barıştan bahsedebiliyorsun?" diye sordu.

Sudais, daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Suudi Arabistan'ın "dünyayı barışa götürdüğünü" söyleyerek tepki çekmişti.

Suudi imam, televizyonda yaptığı konuşmasında el-İhbariye kanalında konuşarak ABD ve Suudi Arabistan'ın "dünyayı etkileyen kutuplar" olduğunu savunmuştu.

Cenevre'de konuşmaya çalışan imama camidekiler bu konuda da soru sordu.