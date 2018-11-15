Suudi Dışişleri: Türkiye bizimle kanıtları paylaşmadı

Suudi Dışişleri Bakanı, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Ankara’dan üç kez kanıt talebinde bulunduklarını, üçünde de reddedildiklerini söyledi. Suudi Bakan, Prens Selman’ın cinayetle ilgisi olmadığını savunarak, olayın ’siyasallaştırılmaması’nı istedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’den üç kez kanıt talebinde bulunduklarını ancak Ankara’nın bu talepleri reddettiğini söyledi.

Suudi savcının Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beş kişi hakkında idam talep etmesinin ardından açıklamalar yapan Suudi Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz." dedi.

Olayın artık yargı kapsamında olduğunu söyleyen Suudi bakan cinayetin “siyasallaştırılmaması”nı istedi.

Suudi bakan “Bu meselenin siyasallaştırılması İslam dünyasında bir çatlak oluşmasına katkı sunar, kraliyet İslam dünyasına birlik arayışındadır” ifadelerini kullandı.

Cinayetle ilgili hâlâ yanıtlanmamış soruların olduğunu söyleyen el-Cubeyr, Türkiye’den cinayetle ilgili kanıtlar için üç kez talepte bulunduklarını ancak bu taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Suudi bakan şöyle konuştu “Cinayetle ilgili hâlâ cevaplanması gereken sorular var. Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayeti gibi davalara bakabilecek bağımsız hukuk sistemine sahiptir. Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta onu bir ekibin bekleyip beklemediğinden haberdar olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Krallığımız bir daha buna benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri almıştır. Çözüme ulaşmanın en iyi yolu işbirliğidir. Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını sağlayacak her türlü bilgiyi bizimle paylaşacağını umuyoruz."

Suudi Bakan yaptırımlarla ilgili de "Kaşıkçı cinayetinden sorumlu bireylere ve kurumlara yaptırım uygulama arasında fark var” dedi

'VELİAHT PRENS'İN OLAYLA BİR İLGİSİ YOK'

Suudi bakan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir ilgisi olmadığını savundu.

