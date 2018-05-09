Suudi büyükelçi İran kararını sevinçle karşıladı

Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Salman, ABD Başkanı Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını sevinçle karşıladı.

Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Salman Twitter’dan açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararına destek verdi.

“Suudi Arabistan Krallığı Donald Trump’ın JCPOA’yla ilgili kararlarını tamamen desteklemektedir” diyen Salman, anlaşmayla ilgili her zaman çekinceleri olduğunu kaydetti. Salman “Daha önce anlaşma hakkında söylediğim gibi, oto pilot konumunda bir dağa doğru yol almaktaydık. Anlaşma İran’ın aşırılıkçı ideolojisince yönetilen kötücül genişlemesini hızlandırmıştır. İran’a bölgede daha fazla mezhep çatışması/kaos için kullanması için beklenmedik mail kazanç sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

İran’ın Yemen’deki Husilere desteğini “terörist vekillerine destek” diye nitelendiren Salman, nükleer anlaşmanın imzalanmasının ardından İran’ın mali bir kazanç sağlayarak bu desteği iki katına çıkardığını ileri sürdü.

Suudi büyükelçi İran’la yapılacak yeni bir anlaşmanın “ülkenin balistik füze programı ve terörizme artan mali ve askeri desteğine yönelik olması gerektiği”ni savundu.

