Suudi Aramco, Hyundai Petrol'ün yüzde 20’sini alıyor

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco, Güney Kore’de Hyundai’nin petrol şirketinin yaklaşık yüzde 20 hissesini 1,6 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco, Güney Koreli Hyundai’nin petrol şirketi Hyundai Oilbank’in yaklaşık beşte-bir hissesini 1,6 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Anlaşmanın gelecek hafta imzalanması bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Aramco, Hyundai Ağır Sanayi’den sonra şirketin ikinci büyük hissedarı olacak.

Hisselerini halka arza hazırlanan Suudi Arabistan devletine ait Aramco, Asya pazarında da müşteri ve ortaklarını artırmayı hedefliyor.

Aramco son yıllarda Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Pakistan’da yatırımlarını artırmıştı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi şirket son olarak Japon enerji şirketi Showa Shell Sekiyu’nun yüzde 15 hissesini ve Güney Koreli S-Oil şirketinin yüzde 63’ünü almıştı.

Geçen yıl Güney Kore’nin en büyük ham petrol ithalatçısı olan Suudi Arabistan, toplam ham petrol satışının yüzde 12’sini Güney Kore’ye yaptı.

Hyundai otomotivin yanısıra, rafineri, çelik vb. faaliyetleri de olan, Güney Kore’deki “chaebol” olarak adlandırılan 63 sermaye grubundan biri.

Hyundai Oilbank’in internet sitesindeki verilere göre şirket günlük 650 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip.

