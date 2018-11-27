Suudi Arabistan’ın petrol üretimi rekor kırdı

ABD’nin petrol fiyatlarını düşürmesi için üretimi artırma baskısı yaptığı Suudi Arabistan, kasım ayında ham petrol üretimini rekor seviyeye çıkardı.

Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimi kasım ayında tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Reuters’ın konuyla ilgili bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan’ın kasım ayında ham petrol üretimi günde yaklaşık 11,1-11,3 milyon varil ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, bu ayın başında devlet petrol şirketi Suudi Aramco'nun aralık ayında kasım ayına kıyasla daha az ham petrol sevkıyatı yapacağını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Suudi Arabistan ve OPEC ülkelerinin fiyatların yükselmesine sebep olacak üretim kesintisine gitmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Trump, petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından Suudi Arabistan’a “yardımları için” teşekkür etmişti. Ekim ayında 86 doları aşan varil başına petrol fiyatı 60 doların altına indi.



ABD’nin İran’ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları öncesinde Suudi Arabistan ve Rusya haziran ayından itibaren petrol üretiminde artışa gitmişti.

G20 ve OPEC TOPLANTISI BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceğinin 30 Kasım’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılacak G20 zirvesinde ve 6 Aralık’ta Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplanacak OPEC öncülüğündeki petrol üreticileri toplantısında alınacak kararlara bağlı olduğu belirtiliyor.