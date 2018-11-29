Suudi Arabistan'ın lobi faaliyetleri Yemen'de ateşkesin önüne geçti

2015 yılından bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun saldırıları altındaki Yemen'de ateşkes sağlanmasını öngören Birleşmiş Milletler (BM) teklifinin Suudi Arabistan'ın lobi faaliyetlerinin etkisiyle askıya alındığı belirtildi. Gıda ve ilaç teminin sağlanamadığı ülkede 14 milyon kişi kıtlık sınırında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) diplomatlarının verdiği bilgilere göre İngiltere tarafından BM’ye sunulan Yemen’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların yeniden başlamasına ilişkin öneri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin lobi faaliyetlerinin etkisiyle askıya alındı.

ABD ve diğer Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından reddedilen karar Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun saldırısı altındaki Yemen’in liman şehri Hudeyde’de çatışmaların kontrol altına alınasını kapsıyordu.

Hudeyde’de sağlanması amaçlanan kısmi ateşkes ile kıtlık tehiditi altında ölümle boğuşan 14 milyon Yemenliye gıda ve ilaç yardımı sağlanmasının önü açılacaktı.

DAHA ÖNCE ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTU

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın 12 Kasım tarihinde ziyaret ettiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çözüm önerisine karşı çıktığı belirtilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı da ekim ayında Yemen için ateş çağrısında bulunmuştu.

Guardian’a konuşan diplomatik kaynaklara göre sürecin hızlandırılması ile birlikte lobi faaliyetlerini artıran Suudi Arabistan, İsveç’in başkenti Stockholm’de BM aracılığıyla tarafların görüşeceği toplantıya işaret ederek kararın askıya alınmasını talep etti.

14 MİLYON İNSAN KITLIK SINIRINDA

Bölgenin en yoksul ülkesi Yemen, 2015 yılından beri Suudi Arabistan'ın askeri müdahalesi altında.

Ülkenin sivil altyapısını yok eden ve ülkede insani kriz başlatan Suudi güçleri, son olarak ülkeye insani yardımın geldiği Hudeyde limanını hedef alıyor.

Kıtlık sınırındaki nüfusun 14 milyona ulaştığı Yemen’de yetersiz ve açlık sebebiyle 85 bin çocuğun öldüğü tahmin ediliyor.