Suudi Arabistan'dan YPG'ye 'sınır muhafızları' için destek

Suudi Arabistan, ABD destekli YPG güçlerine, 'sınır muhafız güçleri' için yardımda bulundu.

Suriyeli "muhaliflere" ait Baladi-News’in bildirdiğine göre ABD tarafından desteklenen PYD, Kuvvatu’s- Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye’de "sınır muhafızları" için kayıtlara başladı.

YDH'nin aktardığına göre sınır muhafız güçlerine katılımların PYD tarafından kabul ediliyor, sınır muhafız güçlerine katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları bildirildi.

Haberde PYD’nin oluşturduğu bu askeri birlik için Suudi Arabistan’dan maddi yardım aldığının belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı 14 Ocak’ta Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir "sınır muhafız gücü" kurulacağını açıklamış, Türkiye buna tepki göstermişti.

Baladi-News, haberinde ABD tarafından desteklenen güçlerin Suriye-Irak-Türkiye sınırında kontrol noktaları oluşturmaya hazırlandığını bildirdi.