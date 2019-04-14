Suudi Arabistan'dan Sudan'da yeni yönetime destek

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansının (SPA) haberinde, "Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi'nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Sudan'a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı verdiği de belirtildi.
Öte yandan dün akşam Askeri Geçiş Konseyi, kararname yayımlayarak, 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurdu. Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başladı.
HALK İKTİDARI BELİRLİYOR
Sudan'da halk ayaklanması sonucu ordunun diktatör Ömer El Beşir'i görevden almasının ardından kurulan darbe yönetimi, halkın tepkisiyle karşılaşmış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine karşın halk eylemlerini sürdürmüştü.
Ertesi gün darbenin lideri olan eski Savunma Bakanı, geçici askeri yönetim organı Askeri Geçiş Konseyi'nin liderliğinden istifa etmişti. Daha sonra istihbarat başkanı da istifa etmiş ve sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı.
Son olarak Askeri Geçiş Konseyi, muhalefet gruplarına "sivil yönetime geçiş için diyalog" çağrısında bulunmuştu.