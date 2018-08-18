Suudi Arabistan'dan Rakka'nın inşası için 100 milyon dolar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Rakka kentinin yenilenmesi için 'IŞİD karşıtı koalisyona' 100 milyon dolar verdiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Rakka kentinin yenilenmesi için "IŞİD karşıtı koalisyona" 100 milyon dolar verdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, IŞİD'den kurtarılan Rakka kentinin yeniden inşası için 100 milyon dolar verdi. Halihazırda YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunan Rakka'nın yeniden inşası için Riyad yönetiminin verdiği destek ABD tarafından memnuniyetle karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin, Riyad yönetiminin "cömert katkısı"ndan ötürü memnun olduğunu dile getirerek, yardımın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önderliğinde 12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon toplantısında yapıldığını açıkladı.

Nauert açıklamasında, “Koalisyonun önemli üyelerinden gelen katkıların sonucu olarak Bakan Pompeo, Dışişleri Bakanlığı’na daha önce Suriye için ayrılan yaklaşık 230 milyon dolarlık fonun başka alanlara kaydırılması talimatını verdi” dedi. Bu fonun diğer dış politika önceliklerini desteklemek amacıyla kullanılacağını belirten Nauert, Suriye için ayrılan fonun başka alanlara kaydırılma kararının ABD'nin Suriye'ye olan ilgisinin azaldığına işaret ettiği görüşünüyse reddetti.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu paranın hayat kurtaracağı, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini kolaylaştıracağı ve IŞİD’in Suriye’yi ya da komşularını yeniden tehdit edecek şekilde dirilmesini önleyeceği belirtildi. Büyükelçiliğe göre, Suriye için ayrılan bu para tarım, eğitim, yol çalışmaları ve büyük ölçüde şu anda ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin denetiminde bulunan bölgeye hizmet götürmek için kullanılacak.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndansa Suudi Arabistan’a tepki geldi. Riyad’dan gelen bu adımı kınayan Şam yönetimi, “Bu karar Suudi yetkililerin Amerikan yönetimine boyun eğdiğinin göstergesi” açıklamasını yaptı. Açıklamada “Yoksulluk ve ekonomik sıkıntı yaşayan Suudi halkına rağmen böyle bir karar alınıyor” ifadesi kullanıldı.