Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini söyledi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, BM İnsan Hakları Konseyinin bugünkü oturumunda bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini söyleyen Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdi." dedi.

Başsavcılığın, soruşturma ofislerine kameralar yerleştirdiğini, görevlilerin dava evraklarını iyi bir şekilde korumasını içeren genelge yayınladığını söyleyen Ayban, suçlama kararlarının da insan hakları sözleşmelerinde yer alan kavramlara uygun olarak alındığına dikkati çekti.