Suudi Arabistan'dan İran'a protesto notası

Suudi Arabistan, İran'ın Basra Körfezi'nde karasularını 'ihlal ettiği' iddiasıyla BM Genel Kurulu'nda protesto notası verdi.

İran'ın Basra Körfezi'nde karasularını ihlal ettiğini iddia eden Suudi Arabistan, BM Genel Kurulu'nda protesto notası verdi.

AA'nın Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan İran'ın, Basra Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait karasularında petrol platformlarının olduğu yasaklı bölgeleri "ihlal etmesi" nedeniyle BM Genel Kurulu'nda protesto notası verdi.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın İran'dan, iki ülke arasında 1968 yılında imzalanan anlaşma gereğince belirlenen deniz sınırına yönelik ihlallerine son vermesini istediği kaydedildi. Suudi Arabistan BM Daimi Temsilcisi Abdullah bin Yahya el-Muallimi, İran hükümetine ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunulan protesto notalarına rağmen İran'a ait teknelerin, devamlı bir şekilde ihlallerini gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Suudi Arabistan'da ilgili makamların gereken önlemleri aldığını belirten Muallimi, "Bu ihlaller neticesinde ortaya çıkacak herhangi bir zararın tüm sorumluluğunun Tahran yönetimine ait olduğunu" kaydetti. İran'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.