Suudi Arabistan'dan 'Irak'ın güvenliğini sağlama' teklifi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Irak Başbakanı ile görüşerek Irak'ın güvenliğini kendilerinin sağlaması teklifinde bulundu.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Adil Abdülmehdi ile telefonda görüştüğü ve Irak Başbakanı'na Irak'ın güvenliğini sağlama teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Irak'la ilişkilerini geliştirmek istediği ve yapılan telefon görüşmesinin bu amaçla yapıldığı belirtiliyor.

Irak tarafından yapılan açıklamaya göre Muhammed bin Selman telefon görüşmesinde Irak'a tam destek verdiklerini açıkladı.

Kasım 2017'de işbirliği kararı alan Irak ve Suudi Arabistan, Irak-Suudi Ortak Koordinasyon Konseyi oluşturmuştu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN İRAN ETKİSİNİ KISITLAMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ortadoğu'da İran etkisini kısıtlamaktan yana olduğu ve bu amaçla temaslarda bulunduğu biliniyor.

İran'la yapılan nükleer anlaşmasından çekilen Trump, Suudi Arabistan ve İsrail'in bölgedeki İran varlığına karşı koymasını istiyor.

Muhammed bin Selman'ın Irak'a yönelik adımlarının da İran etkisini sınırlamaya yönelik olduğu belirtiliyor.

Trump, daha önce de Körfez ülkelerinin Suriye ve Irak'ta varlık göstermesini önermişti.