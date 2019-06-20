Suudi Arabistan’dan BM’nin Kaşıkçı raporuna tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, BM’nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunun tarafsız olmadığını ileri sürerek davanın uluslararası boyuta taşınmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Suudi Bakan raporla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından açıklanan Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna tepki gösteren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr raporun tarafsız olmadığını ileri sürdü.

El Cubeyr, cinayetten Suudi Arabistan’ı sorumlu tutan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yaptırım çağrısında bulunan raporun “peşin hükümlü fikir ve konumlanışlardan kaynaklanan suç yakışmaları” içerdiğini ileri sürdü.

Suudi bakan, Kaşıkçı davasının Suudi yargısı dışına çıkarılmasının ve uluslararası boyuta taşınmasınınsa “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne 3 Haziran’da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilerleme raporu sunduklarını belirten El Cubeyr, rapordaki iddialara ilişkin hukuki yollara başvurma haklarını saklı tuttuklarını kaydetti.

Cemal Kaşıkçı geçen Ekim ayında İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince bugün açıklanan 101 sayfalık raporda, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu belirtilmiş, raporda cinayetle ilgili uluslararası soruşturma başlatılması ve ülkelerin cinayetle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında yaptırım uygulaması tavsiye edilmişti. Raporda ayrıca Suudi Arabistan'ın diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türkiye'den özür dilemesi gerektiği belirtilmişti.

