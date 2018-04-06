Suudi Arabistan'dan bir 'reform' daha: Sinemalar artık karışık olacak

Suudi Arabistan, erkek ve kadınların sinemalarda ve tiyatrolarda karışık oturabileceği kararını aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başlattığı ''sosyal reform'' dalgasında bir gelişme daha yaşandı.

Suudi Arabistan’da ekonominin tabanını genişletmeye ve petrol bağımlılığını azaltmaya yardımcı olmak için, 40 yıllık bir yasağın ardından Suudi Arabistan'da bu ay açılacak olan yeni sinemaların, krallıktaki diğer halka açık yerlerde olduğu gibi, gösteri izlemek için kadınlarla erkeklerin karışık oturabileceği kararı alındı.

Hükümet medyası, Suudi Arabistan'daki ilk sinema salonunun 18 Nisan'da Riyad'da açılacağını söyledi. Krallık, Amerikan şirketi AMC ile önümüzdeki beş yıl boyunca yaklaşık 15 Suudi kentinde 30 sinema salonu açmak için bir anlaşma imzaladı.

Çoğu 30 yaşın altında olan 32 milyondan fazla insanın yaşadığı Suudi Arabistan’da Krallık, 2030'a kadar 350 sinema oluşturmak istiyor ve yılda 1 milyar bilet satmayı umuyor.

Suudi Arabistan'da 1970'lerde sınırlı sayıda sinema vardı. Fakat dönemin güçlü din adamları sinemaları kapattırmıştı.