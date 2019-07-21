Suudi Arabistan'dan ABD askerine onay

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, ülkesine ABD askerlerinin girişini onayladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan bir temsilci Cuma günü ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un ülkesine ABD askerlerinin girişini onayladığını kaydetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a 500 kadar asker göndermeyi planlıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, son olarak 2003'te Suudi Arabistan'a Amerikan birliği gönderilmişti. ABD askerleri 1991'de Körfez Savaşı nedeniyle burada konuşlandırılmıştı. O dönemde Amerikan Hava Kuvvetleri Riyad'ın güneyinde bulunan hava üssünden Irak'a operasyonlar düzenlemişti. Burada bulunan ABD savaş uçaklarının sayısı zaman zaman 200'e kadar ulaşmıştı.