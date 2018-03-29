Suudi Arabistan'dan 200 milyar dolarlık güneş enerjisi projesi

Suudi Arabistan, maliyeti 200 milyar doları bulabilecek bir güneş enerjisi projesine hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ve SoftBank Group, 200 milyar dolarlık güneş enerjisi planı için anlaşmaya vardı. Projenin şimdiye kadar yapılmış en büyük güneş enerjisi projesinin 100 katı kadar daha büyük olacağı söyleniyor.

Bloomberg'in haberine göre 200 gigawatt üretim yapacağı söylenirken, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, projeyi "Bu insanlık tarihinde dev bir adım" diyerek projenin "riskli" olduğunu ancak "başarmayı umduklarını" belirtiyor.

Petrol zengini Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıllarda ekonomik gelirlerini çeşitlendirme kararı almıştı.

'100 BİN İŞ YARATACAK'

Suudi Arabistan'ın güneş enerjisi projesinin 100 bin istihdam yaratacağı, enerji maliyetlerini 40 milyar dolar düşüreceği öne sürülüyor.

Güneş enerjisi kalkınma planının 2030 yılında zirveye ulaşması öngörülürken, Softbank yönetimi Suudi Arabistan'ın elektrik üretimi için gerekli güneş ışığı ve toprağa sahip olduğunu belirtti.

25 YILDA 16 NÜKLEER SANTRAL YAPILACAK

Suudi Arabistan'da enerji tüketimi 2000 yılından beri yüzde 9 artış gösteriyor.

Ülkenin önümüzdeki 25 yılda 80 milyar dolarlı 16 nükleer santral yapmayı planladığı da kaydediliyor.