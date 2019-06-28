Suudi Arabistan'da Türkiyeli inşaat işçileri grevde

Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde Baytur firması bünyesinde çalışan Türkiyeli inşaat işçileri birikmiş ücretlerinin yatırılması ve ülkeye dönme talebiyle 12 gündür iş bırakma eylemi yapıyor.

Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde Baytur firması bünyesinde çalışan Türkiyeli inşaat işçilerinin durumu Meclise taşındı. İşçiler, birikmiş ücretlerinin yatırılması ve ülkeye dönme talebiyle 12 gündür iş bırakma eylemi yapıyor.

CHP Milletvekili Levent Gök ve HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları Suudi Arabistan'da hakları için greve çıkan işçilerin durumunu Meclise taşıdı.

Gök, "Hak ettikleri ücretlerin ödenmesi ve ülkeye dönmeleri için gerekli girişimler ne zaman başlatılacaktır?” diye sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök, şu soruları yöneltti:

-Suudi Arabistan’da ödemesi yapılmayan, insanlık dışı şartlarda çalışan ve ülkeye dönmek isteyen yurttaşlarımıza neden Cidde Konsolosluğu tarafından yardımcı olunmamıştır?

-Suudi Arabistan’da rehin kalan yurttaşlarımıza hak ettikleri ücretlerin ödenmesi ve ülkeye dönmeleri için gerekli girişimler ne zaman başlatılacaktır?

-Turist vizesiyle yurtdışına giden ve gittiği ülkede çalışan kaç yurttaşımız bulunmaktadır? Sözü geçen yurttaşlarımızın istihdam edildiği ülkeleri açıklar mısınız?

-2014 – 2019 yılları arasında yurtdışında çalışan işçilerimizden ücret gecikmesi, yaşam koşullarının uygun olmaması ve vize sorunları sebebiyle resmi makamlara başvuru yapanların sayılarını yıllık temelde açıklar mısınız?”