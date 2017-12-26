Suudi Arabistan'da tahliye dalgası: 23 kişi salıverildi

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 200 üst düzey yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı.

Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı.

Riyad'daki Ritz-Carlton otelinde tutulan ve işkence gördükleri iddia edilenler arasında dünyanın en zengin kişilerinden Prens Velid bin Talal dahil 11 prens, görevdeki 4 bakan, çok sayıda eski bakan ve başka üst düzey isimler var.

Gözaltından bırakılan ilk 23 kişiyi duyuran Suudi medyası, bundan sonra hükümetle anlaşmaya varanların bırakılacağını, suçlamaları reddetmeye devam edenlerin ise yargılanacağını yazdı.