Suudi Arabistan'da Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal bin Abdullah ile Prens Feysal bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Prenses Nevf bin Abdullah, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında Prens Meşal ve Prens Feysal'ın fotoğraflarını paylaşarak serbest bırakıldıklarını belirtti.

Prenslerin serbest bırakılmalarıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, "Sebak" isimli internet sitesinde prenslerle mali uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öne sürüldü.