Suudi Arabistan'da petrol tesisine drone saldırısı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ülkedeki iki petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Yemen'de Suudi koalisyonuna karşı savaşan Husiler sabah saatlerinde Suudi petrol tesislerini drone ile vurduklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkedeki 2 petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih ülkenin doğusundan batı sahilindeki Yanbu limanına petrol taşıyan boru hattında bulunan iki pompa istasyonunun drone saldırısıyla vurulduğunu açıkladı. Saldırıda 8 numaralı istasyonda yangın çıktığını açıklayan Suudi Bakan yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Suudi devlet petrol şirketi Aramco da saldırıyı doğrulayarak Doğu-Batı Boru Hattındaki 8 ve 9 numaralı istasyonların drone ile vurulduğunu açıkladı.

Suudi Enerji Bakanı Halid El Falih, saldırıların petrol üretimini ya da ihracatını aksatmadığını söyledi. Suudi Bakan, Pazar günü petrol tankerlerine yönelik saldırılarla birlikte bu saldırının "küresel petrol tedarikine tehdit" oluşturduğunu kaydetti.

Suudi Enerji Bakanı “Körfez’deki ve Suudi Arabistan’daki son saldırılar sadece krallığa değil tüm dünyaya yöneltilmiştir. Bu saldırı tüm tarafların İran destekli Husi militanlarınınkiler dahil olmak üzere bu tür yıkıcı terör saldırılarına karşı durmasının önemini bir kez daha kanıtlamaktadır” ifadesini kullandı.

Yemen’de Suudi destekli Mansur Hadi hükümetine ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona karşı savaşan Husiler bu sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz sahilindeki Yanbu kentinde bulunan petrol sahalarını vurduğunu duyurmuştu.

Husilerin yayın organı Mesire TV’de yayımlanan haberde bir askeri yetkilinin “can alıcı önemdeki Suudi tesislerini 7 drone ile vurdukları”na yönelik açıklamasına yer verilmişti.

Öte yandan bugünkü saldırı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı Füceyre Limanı’nda Pazar günü dört gemide yaşanan patlamaların ardından meydana geldi.

Suudi Arabistan ve BAE petrol tankerlerinin sabotaja uğradığını iddia etmiş, ABD’li yetkililerden de saldırıların arkasında İran'ın ya da İran yanlısı güçlerin olduğuna yönelik açıklamalar yapılmıştı. İran ise olayın endişe verici olduğunu belirterek bağımsız soruşturma talep etmiş ve bölgedeki dış güçlerin yanlış bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu.

