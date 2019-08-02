Suudi Arabistan'da kadınlar artık yanlarında erkek olmadan yurt dışına çıkabilecek

Suudi Arabistan’da kadınların yurt dışı seyahatleri sırasında yanlarında erkek bulundurma zorunlulukları kalkıyor.
Suudi Arabistan’ın "erkekle seyahat" zorunluluğunu kaldırması Suudi Arabistan’ın ilk kadın elçisi Rima Bandar el-Saud tarafından doğrulandı.
Rima Bandar el-Saud, “Bu yeni düzenlemelerle tarih yazılıyor. Böylece toplumumuzda erkek ve kadın eşit oluyor” iddiasında bulundu.
Kadınların yalnız seyahat edebilmesini sağlayan yasa kabul edilirken, ne zaman yürürlülüğe gireceği henüz bilinmiyor.
Yasa kapsamında 21 yaşından büyük kadınlar artık erkeklerin izni olmadan pasaport çıkartabilecek ve yurt dışına çıkabilecek.