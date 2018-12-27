Suudi Arabistan’da kabine değişti

Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’in görevden alınıp yerine İbrahim el Asaf’ın atandığı Suudi Arabistan’da Kral Selman tüm kabinede değişikliğe gitti. Suudi kralı yeni kabinesini devlet televizyonundan duyurdu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz yeni kabinesini devlet televizyonundan duyurdu.

Erken saatlerde Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’in yerine İbrahim el-Assaf’ın getirildiği açıklanmıştı. Adil el-Cubeyr’in de dış işlerden sorumlu devlet bakanı olarak atandığı öğrenildi.



Dışişleri Bakanlığı'na getirilen İbrahim el-Asaf 2016’ya kadar Maliye Bakanlığı yapmıştı ve 1996’dan bu yana krallığın petrol şirketi Aramco’nun yönetim kurulu üyesiydi.

İbrahim el-Asaf Kasım 2017'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Suudi kabinesinde yapılan diğer değişikliklere göre Abdullah bin Bandar bin Abdülaziz, Yeni Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Turki Şebane Medya Bakanlığına, Hamed eş-Şeyh Eğitim Bakanlığına getirildi. Yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması emri veren Kral Selman, ayrıca sergiler ve konferanslar genel komisyonu kurulması talimatı verdi. Kral Selman Londra’daki Suudi Büyükelçisi Prens Muhammed bin Nevaf bin Abdülaziz’i de görevden aldı.