Suudi Arabistan'da idam cezalarında yüzde 70 artış

Suudi Arabistan'da idam cezalarının geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 70 arttığı açıklandı.

2018'in ilk çeyreğinde Suudi Arabistan'da idam edilenlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış gösterdi.

Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü (ESOHR) tarafından yayımlanan rapora göre, idam edilenler arasında başka ülkelerin vatandaşları da bulunuyor.

Suudi Arabistan yargı sistemi, baskıcı yasaları ve kadınları temel insan haklarından mahrum bırakması sebebiyle uzun süredir eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler raportörleri 2008 yılından beri Suudi Arabistan'a inceleme yapmaya gidemiyor.