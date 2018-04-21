Suudi Arabistan'da darbe iddiası

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu ve olayın askeri darbe girişiminin bir parçası olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da silah sesleri duyuldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu.

Jerusalem Post'un haberine göre bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

Aynı kaynaklar Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü ileri sürerken, olayın 'askeri darbe' girişiminin bir parçası olduğu da iddia edildi.

'KARA KUVVETLERİ KOMUTANI'NIN BAŞINI ÇEKTİĞİ BİR DARBE GİRİŞİMİ' İDDİASI

Silah ve patlama seslerine ilişkin ABD medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

SUUDİ YETKİLİLERDEN 'OYUNCAK DRONE' AÇIKLAMASI

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, Suudi yetkililer Suudi Arabistan devlet televizyonuna Saray bölgesinde tespit edilen oyuncak bir drone'un güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu, silah seslerinin de bununla bağlantılı olduğunu açıkladı. Yetkililer herhangi bir yaralanma veya hasar olup olmadığını bildirmedi.