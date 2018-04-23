Suudi Arabistan Yemen'de düğün vurdu: En az 15 ölü

Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeyinde bir düğünü hedef alan saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Olayda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen sağlık yetkilileri, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun ülkedeki bir düğüne hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

AP'nin aktardığına göre bombalanan bölge ülkenin kuzeyinde bulunuyordu.

Mart 2015'ten beri Yemen'i bombalayan Suudi koalisyonunun askeri başarı kazanamadığı, ülkenin sivil altyapısını hedef almakta olduğu ve düzenli olarak sivilleri vurduğu biliniyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Suudi askeri operasyonuyla birlikte 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi.

Suudi güçleri, daha önce de Husi kontrolündeki bölgelerde düğün ve cenazeleri hedef almıştı.