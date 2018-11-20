Suudi Arabistan: Veliaht Prens kırmızı çizgimiz, zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 'kırmızı çizgileri' olduğunu söyledi. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini Veliaht Prens'in istemediğini savunan Suudi bakan, 'Prensin zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) “(Suudi gazeteci Cemal) Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiğine yönelik” değerlendirmesinin yanlış olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Cubeyr, “Biliyoruz ki Veliaht Prens hakkındaki bu iddiaların dayanağı yoktur ve bu iddiaları, sızdırılmış olsun olmasın, kesin bir dille reddediyoruz” dedi. Cubeyr’in açıklamaları, CIA haberlerine yönelik Suudi Arabistan’dan gelen ilk tepki oldu.

‘PRENS’İN ZAYIFLATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Haberi yalanlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, “Bazı bilgiler sızdırılıyor ve bunlar resmi olarak açıklanmıyor. Bu iddiaların inandırıcı deliller yerine fikirlere dayandığını görüyorum” dedi.

Suudi Arabistan için Kral ve Veliaht Prens’in “kırmızı çizgi” olduğunu ifade eden Cubeyr “Onlara zarar vermeye ya da zayıflatmaya yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz” dedi.

‘ERDOĞAN PRENS’İ KAST ETMEDİ’

Cubeyr, Şark'ül Evsat gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz” ifadelerini de değerlendirdi. Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr, “Türkiye’de en üst düzey yöneticilere bu sözlerin ne anlama geldiğini sorduk ve bize kesin bir şekilde bu yorumda kastedilen kişinin Veliaht Prens olmadığını doğruladılar” dedi.

Erdoğan, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz’in cinayet emrini verdiğine inanmadığını ifade etmiş ancak “Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözlerle 33 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı işaret ediyor olabileceği yorumları yapılmıştı.

Washington Post gazetesi, haftasonu yayımlanan haberinde CIA’in gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürmüştü. Washington Post’un haberine göre CIA’in değerlendirmesi, Muhammed bin Selman’ın kardeşi ve Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Halid bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesine ve bazı diğer bulgulara dayanıyordu.

NE OLMUŞTU?

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de evlilik ile ilgili bir belge almak üzere gittiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürüldü. Türkiye, cinayette rol oynayanların İstanbul’da yargılanması çağrısı yaptı ancak bu çağrı Suudi Arabistan tarafından kabul edilmedi.

Son olarak Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü ve Başsavcı Yardımcısı Şulan el Şalan, Kaşıkçı’nın çıkan arbedenin ardından zehirli iğne yapılması sonucu öldürüldüğü ve cesedinin de parçalara ayrılarak, Başkonsolosluk binasından çıkartıldığına ilişkin savcılık açıklamasını okudu. Bu ifade, Kaşıkçı’nın nasıl öldürüldüğüne dair Suudi Arabistan’dan gelen ilk resmi teyit oldu. Açıklamada, Kaşıkçı’nın cesedinin parçalarının Başkonsolosluk binasının dışında bir başka kişiye teslim edildiği öne sürüldü. Şulan el Şalan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 11 kişinin mahkeme önüne çıkartılacağını ve beşinin de idam istemiyle yargılanacağını da duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Suudi Arabistan’ın bazı açıklamalarını tatmin edici bulmadığını söyledi. Çavuşoğlu, “Bu şahsın ülkelerine geri götürülmesine direndiği için orada öldürüldüğü söyleniyor. Oysa bu cinayet daha önce de açıkladığımız gibi önceden planlanmıştır” ifadelerini kullandı