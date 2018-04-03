Suudi Arabistan ve BAE'den Yemen'e 930 milyon dolar 'yardım'

Yemen'i 3 yıldan uzun süredir bombalayarak ülkenin sivil altyapısını yok eden Suudi Arabistan ve BAE, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Yemen'e 930 milyon dolar yardım yapıyor.

Mart 2015'ten beri Yemen'e askeri müdahale yaparak ülkenin sivil altyapısını yok eden ve ülkede insani kriz yaratan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler'in Yemen için topladığı fona 930 milyon dolar bağışladı.

Uluslararası Af Örgütü kriz direktörü Tirana Hassan, Yemen'e en çok bağış yapan ülkelerin Suudi Arabistan ve BAE olduğuna dikkat çekerek, bu ülkelerin Yemen'deki insani krizin yaratılmasında ve uzamasında rol oynadığını belirtti.

Buna karşın BM'nin Yemen için gereken fonun yalnızca yüzde 43'ünü toplayabildiği aktarılıyor.

SUUDİ KOALİSYONU SİVİL ALTYAPIYI HEDEF ALDI

Husilere karşı askeri zafer kazanmayı başaramayan Suudi koalisyonu, sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirerek ülkede insani kriz çıkarttı.

Taiz ve Saada kentleri de dahil olmak üzere pek çok yerde hastaneleri bombalayan, sivillerin temiz suya erişimini kesen ve liman kentlerine saldırarak gıda yardımlarını engelleyen Suudi koalisyonu ülkede difteri ve kolera krizine yol açtı.

Ülkede yaşanan sağlık ve gıda sorunlarının yanı sıra, en az 13 bin sivil Suudi bombardımanları sırasında yaşamını yitirdi.