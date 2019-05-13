Suudi Arabistan ve BAE: Körfezdeki gemilerimiz sabotaja uğradı

Basra Körfezi'nde dün petrol tankerlerinde yaşanan patlamaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan 'sabotaj' açıklaması geldi. İki ülke de 'uluslararası topluma petrol tankerlerinin seyrüsefer güvenliği için sorumluluk' çağrısında bulunurken, İran olayın endişe verici olduğunu belirterek bölgedeki 'dış oyuncuların maceraları'ndan kaygı duyduklarını kaydetti ve olayla ilgili soruşturma açılmasını istedi.

Suudi Arabistan iki petrol tankerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) karasularında kundaklandığını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri de dün yaptığı açıklamada karasularında 4 ticari tankerin sabotaj saldırısına uğradığını açıkladı. İki açıklamada konu edilen olayın aynı olduğu belirtilirken İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayın endişe verici olduğu belirtildi ve konunun soruşturulması gerektiğini kaydedildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Fatih bugün resmi haber ajansı SPA’da yayımlanan açıklamasında sabotaj saldırısına uğradığını belirttiği iki petrol tankerinde “ciddi hasar” meydana geldiğini doğruladı ancak olaydan kimin sorumlu tutulduğuna ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.

El Falih iki gemideki patlamaların dün yerel saatle sabah 6.00’da meydana geldiğini bildirdi. Suudi bakan gemilerden birinin Suudi Aramco şirketinin ABD’deki müşterilerine ham petrol götürmek üzere yükleme yapmak için Ras Tanura limanına doğru seyrederken saldırıya uğradığını söyledi.

El Falih gemilerde herhangi bir can kaybının ya da petrol sızıntısının yaşanmadığını ancak ciddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Suudi Arabistan Enerji Bakanı El Fatih saldırının "seyrüsefer özgürlüğünü ve dünya genelindeki müşterilere petrol tedarikinin güvenliğini tehdit ettiği ve uluslararası toplumun petrol tankerlerinin seyrüsefer güvenliğini sağlama konusunda ortak sorumluluğu olduğu" açıklamasında bulundu. BAE de dün yaptığı benzer açıklamada “uluslararası toplumun seyrüsefer güvenliğini sağlamak için sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği” ifadelerine yer verdi.

İRAN'DAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Öte yandan İran merkezli Press TV’nin haberine göre, gemilerdeki patlamaların nedeni henüz belirlenemezken, bazı haberlere göre Yemen’den atılan füzeler ya da drone saldırılarının patlamalara neden olmuş olabileceği bildiriliyor. ABD’nin bölgedeki gerilimi tırmandırmak üzere gemileri bombaladığına ilişkin iddialar da dile getiriliyor. Lübnan merkezli El Mayadin televizyonu dün ABD ve Fransız savaş uçaklarının BAE sahilinden geçmelerinin ardından patlamaların yaşandığını bildirmişti. BAE yetkilileriyse bu haberi yalanlayarak patlamaların sabotaj saldırısı sonucu meydana geldiğini ileri sürdü.

İran’dan bugün yapılan açıklamada bölgedeki “dış oyuncuların maceracılığı” konusunda kaygı duyulduğu ifade edilerek olay “içler acısı ve endişe verici” olarak yorumlandı. İran olayla ilgili soruşturma çağrısında bulundu.

Patlamalarla ilgili herhangi bir grup ya da ülke sorumluluk üstlenmedi.

Suudi Arabistan ve BAE tarafından yapılan açıklamalarda “sabotaj”ın Hürmüz Boğazı çıkışındaki Umman Körfezi’nde bulunan Füceyre Limanı’nda meydana geldiği kaydedildi. Dünyanın petrol tankeri trafiğinin yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı’nda seyrediyor.

Suudi Arabistan ve BAE’nin sabotaj açıklamaları ABD’nin İran’ın petrol satışına getirdiği yaptırımların ardından körfeze bir USS Arligton savaş gemisi ve bir patriot hava savunma bataryası göndermesinin ardından geldi. ABD İran’ın “Amerikan çıkarlarına” saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbaratlar üzerine USS Arlington savaş gemisinin bölgeye gönderildiğini ve Basra Körfezi'ne ilerlediğini açıklamıştı. Sözkonusu istihbaratın kaynağınınsa İsrail gizli servisi Mossad olduğu haberleri basına yansımıştı.