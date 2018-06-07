Suudi Arabistan ve BAE arasında ikili işbirliği

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez İşbirliği Konseyi dışında ikili işbirliği için toplantı yaptı.
Toplantıda iki ülke arasında ticari ve askeri ittifak oluşturulması hedeflenirken toplantıya Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid el-Nahyan katıldı.
İki ülke arasındaki ortaklık anlaşması geçtiğimiz Aralık ayında imzalanmıştı. Anlaşma Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki kimi çatlaklar üzerine yapılmıştı.
BAE ve Suudi Arabistan arasındaki toplantıların sürmesi bekleniyor.